Sassuolo - Atalanta, probabili formazioni | Zortea e Bajrami già in campo

Domani sera alle 20.45 Sassuolo e Atalanta si affronteranno al ‘Mapei Stadium’ per dare vita ad una classica ormai degli ultimi anni di Serie A. I nerazzurri stanno facendo un campionato di grande soddisfazione e sono una delle squadra più temibili, i neroverdi invece sono usciti da un periodo di grande difficoltà battendo il Milan a San Siro, pertanto arriveranno molto carichi a questo impegno serale.

QUI SASSUOLO - Potrebbero essere già in campo gli ultimi arrivati in casa neroverdi: Bajrami è infatti candidato per un posto insieme a Berardi e Laurientè alle spalle di Defrel, mentre Zortea andrà a prendere il posto di Toljan sulla fascia destra, con Rogerio a sinistra. Al centro della difesa confermati Erlic e Tressoldi, mentre in mediana a fare compagnia a Frattesi ci sarà Obiang.

QUI ATALANTA - 3-4-3 per la formazione di Gasperini che si presenterà con Toloi, Djimsiti e Scalvini in difesa. De Roon e Koopmeiners saranno in mediana affiancati da Hateboer e Maehle. Nel tridente offensivo invece spazio al terribile Lookman, a Højlund e all’ex neroverde Boga.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Obiang; Berardi, Bajrami, Laurienté; Defrel

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga.