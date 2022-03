Polinago - Cavezzo 3 - 1 | Gli ospiti si svegliano troppo tardi

Girone C

E’ stata recuperata ieri sera la partita tra Polinago e Cavezzo, valida per il sedicesimo turno di Promozione, rinviata lo scorso 27 febbraio causa neve. L’incontro è stato vinto dal Polinago che, grazie al per 3-1 finale, ha avvicinato gli avversari del Cavezzo portandosi ad un solo punto in classifica.

A passare in vantaggio sono proprio i padroni di casa al 13’ con Mele che di destro batte la difesa avversaria trasformando un bel cross di Bellei. Il raddoppio arriva al 36’ quando Alfieri approfitta di una respinta sbagliata della difesa ospite e batte ancora Schiuma.

Nella ripresa si abbassano i ritmi e nessuna delle due squadre riesce mai a sfondare, almeno fino all’89’ quando il Cavezzo trova la rete che accorcia le distanze con Marverti che infila un tiro a giro direttamente sotto l’incrocio dei pali. Provano a crederci gli uomini di Cantaroni, ma al 94’ è il Polinago a chiudere definitivamente l’incontro con il tris firmato da Bernando in pallonetto dopo un’azione di contropiede.