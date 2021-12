Fiorentina - Sassuolo, probabili formazioni | Tante conferme per Dionisi

Lunch match per il Sassuolo che domani alle 12,30 affronterà la trasferta al ‘Franchi’ contro la Fiorentina. I neroverdi arrivano da una esaltante vittoria in rimonta contro la Lazio, mentre la Viola ha una striscia di tre vittorie consecutive alle spalle, quattro se si considera anche il match di Coppa Italia giocando e vinto mercoledì contro il Benevento.

QUI FIORENTINA - Pochi dubbi per mister Italiano che proporrà un 4-3-3 contro i neroverdi, con Milenkovic e Quarta al centro della difesa, Odriozola e Biraghi saranno sulle fasce. A centrocampo pronti Bonaventura, Torreira e l’ex di turno Duncan, mentre nel tridente d’attacco Callejon dovrebbe essere preferito a Saponara e giocherà dal primo minuto insieme a Gonzalez e Vlahovic che sta spaventando tutte le difese.

QUI SASSUOLO - Assente Ayhan per squalifica, in difesa è confermata la coppia Chiriches-Ferrari al centro con Toljan e Rogerio sulle fasce, mentre Muldur e Kyriakopoulos scalpiteranno per entrare dalla panchina. A centrocampo inamovibili Frattesi e Lopez, con Henrique a completare il reparto; in attacco non si tocca nulla, con Berardi, Scamacca e Raspadori, Boga e Defrel vanno in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori.