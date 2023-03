Palermo-Modena, probabili formazioni | Scelte obbligate per Tesser

Domani sera si gioca Palermo-Modena, l’anticipo della giornata di Serie B in programma alle 20.30 al ‘Barbera’. Entrambe le squadre hanno grandi problemi di assenze. Il Modena arriva dalla vittoria contro il Pisa, mentre il Palermo arriva da cinque pareggi consecutivi.

QUI PALERMO - Assente Brunori, il bomber rosanero e vero talento della Serie B. Non aveva mai saltato una partita nell ultime due stagioni e si è fermato per un infortunio. Mister Corini punterà sul 3-5-2 con il tandem d’attacco formato da Soleto e Tutino. Lavoro sulle fasce affidato a Valente e Aurelio, mentre davanti alla difesa ci sarà Gomes. Tra i pali l’ex Sassuolo Pigliacelli.

QUI MODENA - Dopo la perdita di Andrea Poli che si è operato questa mattina per la rottura del crociato (l’intervento è riuscito perfettamente) mister Tesser perde anche Bonfanti per un problema ad una caviglia per cui si preferisce non rischiarlo. Scelte obbligate quasi in ogni reparto quindi per l’allenatore gialloblù che ha convocato ancora il giovane Mordini della Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelceru, Graves; Valente, Saric, Gomes, Verre, Aurelio, Masciangelo; Soleto, Tutino.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Falcinelli; Strizzolo.