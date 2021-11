Sassuolo - Cagliari, probabili formazioni | Dionisi pensa ancora al 4-3-3

Torna in campo al Serie A dopo la sosta per la Nazionale. I neroverdi giocheranno in casa contro il Cagliari in una partita da non sbagliare per provare a rilanciarsi in classifica.

QUI SASSUOLO - Ancora 4-3-3 per i neroverdi che devono ancora aspettare Boga e Djuricic, così in attacco il tridente sarà formato da Berardi, Defrel e Raspadori. A centrocampo confermatissimi Lopez e Frattesi con Traorè che completerà il reparto. La difesa sarà quella titolare con Chiriches e Ferrari al centro, Toljan e Rogerio rispettivamente sulla fascia destra e sinistra.

QUI CAGLIARI - Poche possibilità per i rossoblù in attacco che dovranno schierare il tandem Joao Pedro-Baldè. A centrocampo ritrovato Dalbert sarà sulla sinistra con Nandez sul lato opposto; Grassi e Marin in mediana. Al centro della difesa pronti Ceppitelli e Carboni, mentre Zappa e Lykogiannis saranno ai loro fianchi.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traorè; Berardi, Defrel, Raspadori.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Baldè.