Promozione, Girone B: fari puntati sul derby salvezza tra Polinago e PGS

Parte domani con l’anticipo tra Riese e Fabbrico, due squadre che si contendono la vetta, la nona giornata del Girone B di Promozione. Le modenesi saranno tutte in campo domenica alle 14.30, fari puntati sul derby salvezza tra Polinago e PGS Smile, separate solo da due punti in classifica.

Il Ganaceto dovrà cercare punti per lasciare l’ultima posizione giocando in casa del Bibbiano San Polo, mentre la SanMichelese sarà tra le mura amiche contro il Casalgrande che arriverà affamato di punti. Partita casalinga anche per il Fiorano che ospiterà l’Atletic Progetto Montagna con l’obiettivo di tenere gli avversari di giornata a distanza. Sugli altri campi si giocheranno Baiso Secchia-Montecchio, Vezzano-Scandianese e Vianese-Castellarano.