Promozione, Girone B: grande attesa per quattro modenesi

Resa dei conti per le modenesi del Girone B di Promozione che dopo i prossimi 90’ di gioco conosceranno il loro destino. A parte la SanMichelese già salva e senza obiettivi che giocherà in casa di un Vezzano in una situazione di classifica simile, saranno quattro le squadre della provincia impegnate nella lotta salvezza.

Il Polinago avrà lo scontro direttissimo contro l’Atletic Progetto Montagna con cui attualmente giocherebbe in play out. A due punti dai gialloblù scendendo di posizioni ci sono la PGS che ospiterà il già promosso Fabbrico e il Ganaceto che sarà in casa della già retrocessa Casalgrande.

Attualmente salva ma con solo un punto in più della quintultima ora c’è il Fiorano che ha il destino nelle proprie mani e che sarebbe sicuro della salvezza vincendo in casa contro la Vianese che però è in piena lotta per i play off. Sugli altri campi si giocheranno Baiso Secchia-Scandianese, Castellarano-Bibbiano San Polo e Montecchio-Riese.