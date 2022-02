Promozione, Girone C: oggi anticipo tra Quarantolese e Virtus Camposanto

Infine torna in campo anche il Girone C di Promozione che aveva fatto un antipasto domenica scorsa con il recupero tra Polinago e Casumaro. Oggi si riparte con la sedicesima giornata che vede l’anticipo alle 15.35 tra Quarantolese e Virtus Camposanto: scontro diretto per le zone alte della classifica, con le due squadre che sono separate solo da due punti rispettivamente al quinto e al terzo posto.

Domani alle 14.35 la capolista La Pieve Nonantola ospiterà il Fiorano che è fuori dalla zona rossa per appena tre punti e non vorrà essere risucchiato. Il Castelnuovo vorrà invece rimanere nella scia delle prime e lo farà ospitando l’Atletico SPM che è a caccia di punti importanti per rialzarsi e uscire dalla zona play out.

Cerca punti salvezza anche la Solierese nello scontro diretto contro la Centese: entrambe le squadre sono ultime con undici punti, ma a soli sei punti dalla salvezza diretta. Scontro diretto per la salvezza anche quello tra Persiceto e Casumaro, mentre Polinago e Cavezzo si contendono le posizioni che contano, separate solo da quattro punti.