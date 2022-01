Promozione, Girone C: si riparte a metà febbraio

Manca solo l’ufficialità, ma la decisione è già stata presa ieri sera in una riunione con tutti i presidenti di Promozione: il campionato slitterà al 13 febbraio come prima data utile, ma si valuterà a metà gennaio l’opportunità di allungare ancora di più la sosta in base alla situazione epidemiologica che si presenterà nelle prossime settimane. Non ci saranno recuperi, ma il campionato semplicemente slitterà di un mese in avanti.