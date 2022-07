Calciomercato, Serie D: due nuovi centrocampisti per il Carpi

Ancora due innesti per il Carpi che completa così il proprio reparto centrale con i due classe ’01 Roberto Beretta e Daniele Olivieri. Polivalente pedina di metà campo, Beretta vanta 60 “gettoni” in Serie D 37 dei quali (conditi da tre reti) collezionati nella sola passata stagione fra le fila del Legnano (Serie D – Girone B). “Sono felice di aver scelto Carpi. Vestire questa maglia e poter rappresentare in campo una piazza del genere è un forte stimolo! Ringrazio la società per il grande interesse dimostratomi: sono qui per togliermi molte soddisfazioni sia a livello collettivo che individuale“, ha detto Beretta.

Centrocampista centrale di struttura, con 3 gettoni fra i professionisti collezionati con la casacca del Legnago, Olivieri – dopo aver completato la trafila delle selezioni giovanili dell’Ascoli – ha potuto arricchire il proprio curriculum con l’esperienza nella seconda divisione lettone. Con la maglia del F.S. Jelgava è arrivata una seconda parte di stagione da assoluto protagonista, caratterizzata da 9 presenze, 3 reti e 4 assist che hanno contribuito attivamente alla promozione della selezione baltica nella Prima Divisione Lettone. “Sono davvero entusiasta di vestire la maglia del Carpi, una società importante con un progetto molto ambizioso. La forza con cui mister e Società hanno dimostrato di volermi qui non mi ha fatto esitare neanche un secondo a rescindere un anno di contratto ad Ascoli e firmare qui. Non vedo l’ora di iniziare e di mettermi a disposizione dello staff per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati“, queste le prime parole di Olivieri in biancorosso.