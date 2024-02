Campionati regionali assoluti Indoor e gare giovanili: tre titoli targati Fratellanza

La prima giornata nell’impianto geminiano ha visto protagonisti, ovviamente, i velocisti a partire dai 60 piani dove Alessandro Ori ha conquistato la piazza d’onore vincendo la finale B in 6”97 e risultando, appunto, secondo atleta in regione vista l’ampia partecipazione di fuori classifica che hanno quasi monopolizzato la finale principale. Al femminile sfida di valore azzurra fra Johanelis Herrera Abreu e Vittoria Fontana con la prima ad imporsi nella gara, mentre il titolo va alla giovanissima reggiana Viola Canovi, in forza alla Calcestruzzi Corradini Rubiera, al primo anno tra le assolute. Nessun gialloblù in gara, poi, nelle prove a ostacoli.

Tutte le altre specialità, invece, si sono disputate a Parma nella giornata di domenica e per i colori Fratellanza da segnalare il successo di Jacopo Mussi nell’asta con un balzo a 4,90 metri che apre la sua stagione al coperto prima dei tre errori alla quota di 5 metri. Settimo assoluto con il nuovo personale di 3,80 metri, invece, l’Allievo Samuele Vecchi. Quarto posto per un altro giovane, Claudio De Robertis, classe 2007 che ha gareggiato nei 1500 chiusi in 4’22”68.

Al femminile parterre ridotto nei 3000 con Eleonora Chiodi che chiude alle spalle della vincitrice Michela Guidotti in 11’56”90. Quarta assoluta e argento regionale, invece, Bheatrisha Purboo nell’alto con 1,50 metri. Stessa misura, ma quinto posto per la compagna Giulia Bonettini. Nel lungo è bronzo e quarto posto assoluto per Costanza Gavioli con la misura di 5,40 metri, mentre nel triplo è terza assoluta e vince il titolo emiliano romagnolo Benedetta Merzi con 11,69 metri davanti alla compagna Anna Volpi, primo anno da assoluta, con 11,16. Infine le prove multiple, disputate però come da tradizione nell’impianto di Padova, dove a trionfare è stato il romagnolo e gialloblù Yoro Menghi piazzandosi quinto assoluto con 4754 punti nell’Eptathlon che gli hanno garantito la palma di miglior emiliano romagnolo in gara.

Gare giovanili sempre fra Modena e Parma

Il sabato a Parma e la domenica a Modena hanno visto protagonisti, invece, gli atleti delle categorie giovanili ovvero Cadetti e Ragazzi. Partendo in ordine cronologico dal meeting in terra ducale tra i più grandi spicca il terzo posto di Edoardo Damiani nell’asta con la misura di 3,50 metri. Al femminile, invece, quarto posto sui 200 per Olivia De Maria in 27”88. Nel lungo, invece, è settima Sara Barbieri con la misura di 4,63 metri. Tra i Ragazzi successo per Georgi Markov nei 200 in 28”28 davanti al parmigiano Jolan Sclep e all’altro gialloblù Thomas Boja che chiude il podio in 28”69. Nei 1000 metri, invece, settimo e miglior gialloblù Olmo Moranduzzo in 3’27”49. Passando ai salti nell’alto vince il già citato Sclep davanti nuovamente a Boja e al compagno Ettore Riccò, con i due modenesi che hanno valicato rispettivamente le misure di 1,50 e 1,43 metri. Al femminile secondo posto per Ilaria Cuoghi sui 200 in 29”36 e sesto per Alice Cuoghi in 30”64. Nei 1000, invece, è quarta Domenica Lucia Arcidiacone in 3’40”37, mentre passando ai salti quinto posto nell’alto per Alessandra Del Prete che valica la misura di 1,32 metri.

La domenica a Modena, invece, ha regalato il terzo e quarto posto nei 60 piani Cadetti rispettivamente per Edoardo Damiani in 7”61 ed Antonio Esposito in 7”73. Negli ostacoli terzo Tommaso Bigi in 9”10. Al femminile è terza nella gara piana Emma Rambaldi in 8”20. Scendendo ai Ragazzi deve ‘accontentarsi’ del secondo posto nei 60 piani Georgi Markov in 8”39, mentre è sesto Albert Amistà in 8”96. Negli ostacoli Thomas Boja con 9”69 è secondo e guida la folta pattuglia gialloblù e al femminile vince Ilaria Cuoghi con 9”37.