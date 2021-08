Sassuolo Sampdoria, probabili formazioni | Ancora out Berardi, Dionisi cambia poco

Unica differenza rispetto al match contro l'Hellas Verona sarà in difesa dove Toljan potrebbe lasciare spazio a Muldur; nella Sampdoria assente Gabbiadini

Dopo la bella vittoria, anche se sofferta, contro l’Hellas Verona, il Sassuolo scende in campo domani tra le mura di casa per sfidare la Sampdoria. Dionisi cerca conferme con gli undici titolari che cambieranno pochissimo. Fischio d’inizio alle ore 18.30 al ‘Mapei Stadium’.

QUI SASSUOLO - Ancora assente Berardi che sembra non essere al meglio e che è ancora in mezzo a trattative di mercato. Alle spalle di Caputo ci saranno ancora Raspadori, Djuricic e Boga, tutti e tre molto positivi contro l’Hellas Verona. Confermati anche centrocampo e difesa, con l’unico ballottaggio sulla destra dove Toljan, in difficoltà sabato scorso, dovrebbe lasciare il posto a Muldur.

QUI SAMPDORIA - Assente Gabbiadini per infortunio, D’Aversa non abbandona comunque il 4-2-3-1. Al centro della difesa ci saranno Yoshida e Colley con Bereszynski e Augello ai lati. A centrocampo confermati Ekdal e Thorsby, mentre alle spalle di Quagliarella ci saranno Candela, Damsgaard e Verre.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Raspadori, Djuricic, Boga; Caputo.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Ekdal, Thorsby; Candela, Damsgaard, Verre; Quagliarella.