Covid, si conferma anche oggi il calo del contagio in provincia: 277 casi

In provincia di Modena si contano 277 nuovi positivi (su 2.514 tamponi) , un dato che conferma il calo dell'ultima settimana e riporta Modena al di sotto di Bologna, quindi più in linea con le aspettative legate allapopolazione. Metà dei nuovi contagiati è sintomatica (139), mentre 138 non presentano sintomi: 84 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 5 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 4 sono stati diagnosticati attraverso test sierologico, per 45 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni di residenza: Bastiglia 1. Bomporto 8, Campogalliano 2, Carpi 26, Castelfranco E. 15, Castelnuovo R. 8, Castelvetro 2, Cavezzo 2, Concordia 1, Finale Emilia 9, Fiorano M. 12, Formigine 16, Frassinoro 1, Guiglia 1, Maranello 9, Marano 1, Mirandola 8, Modena 51, Montefiorino 1, Montese 1, Nonantola 3, Palagano 3, Pavullo 14, Pievepelago 1, Ravarino 2, Riolunato 1, San Cesario S/P 7, San Felice S/P 7, San Prospero 2, Sassuolo 24, Savignano S/P 2, Serramazzoni 4, Sestola 2, Soliera 6, Spilamberto, 7, Vignola 8. Fuori provincia 9.

Ancora meglio il calo dei ricoveri: sono stati solo 5, di cui però 2 in Terapia Intensiva (o subintensiva). Nel complesso si alleggerisce il carico sugli ospedali, che ora ospitano 494 pazienti.

Scondono ancora i casi attivi, che scendono di nuovo sotto quota 8.000. I guariti di oggi sono infatti 523, per un totale di 14.479.

Purtroppo si susseguono i decessi: oggi sono 8 quelli inseriti nel bollettino regionale: una 93enne di Montese, un 97enne di Mirandola, una 83enne di Serramazzoni, un 80enne di Castelnuovo, un 76enne di Pavullo. Nel capoluogo sono invece decedute due 91enni e un 54enne. I deceduti sono ad oggi 803.