Tre indagati per l'omicidio e i ferimenti al Novi Sad, il cerchio si stringe

Sembra ormai molto vicina la svolta finale nelle indagini sulla rissa di venerdì 31 marzo al parco Novi Sad, costata la vita al 16enne Mohammad Arham e ferite più o meno gravi ad altre quattro persone. In questi giorni i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno sondato tutte le possibili tracce relative allo scontro avvenuto nell'area verde, che ha visto protagonisti una ventina di giovani immigrati pakistani. Dalle immagini e dalle testimonianze sono emersi i profili di tre ragazzi, attorno ai quali ruoterebbero le responsabilità dei ferimenti, tra cui quello mortale.

Sono infatti tre gli indagati: un ragazzo appena maggiorenne e due ancora minori. Intorno a loro vige ancora il massimo riserbo da parte degli inquirenti, che hanno potuto esaminare diverse testimonianze video dell'accaduto, ma soprattutto interrogare i presenti. Tra loro anche il ferito accompagnato in ospedale quel pomeriggio e poi dimesso dopo poche ore con una prognosi di 10 giorni per lesioni fortunatamente superficiali. Prezioso sarà anche il racconto che potrà fornire, speriamo presto, il 22enne che si trova ancora ricoverato presso la Terapia Intensiva di Baggiovara: le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi resta riservata.

L'ipotesi di indagine è quella di omicidio volontario, ma al momento non si conosce il movente, il motivo scatenante della rissa. I Carabinieri dovranno ricostruire con esattezza le relazioni personali che intercorrevano tra le vittime e gli aggressori, coglierne le motivazioni e accertare esattamente la dinamica dello scontro a mano armata. Per determinare questo ultimo aspetto saranno molto rilevanti anche i verbali del medico legale incaricato dell'autopsia sul corpo di Arham, per comprendere che tipo di ferite hanno condotto alla morte e in che modo.