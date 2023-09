Agazzanese - Terre di Castelli 0 - 0 | Buona prestazione, ma le due squadre si annullano

Pareggio a reti inviolate alla prima di campionato per il Terre di Castelli di Maurizio Domizzi. Ad Agazzano la neonata società non sfrutta un ottimo secondo tempo per conquistare l'intera posta in palio. Nella prima frazione invece la sfida si rivela equilibrata con entrambe le formazioni in grado di costruire occasioni da gol.

Al primo minuto Stanco non riesce ad arrivare su un pallone arretrato di Luca Esposito che arrivava dalla sinistra. Risponde l’Agazzanese con due punizioni di Forbiti: la prima disinnescata da Auregli al 12' mentre la seconda bloccata da Venturelli al 28'. Il cambio fra portieri si è reso necessario per un problema muscolare occorso al classe 1996.

Al minuto 31 ancora Terre di Castelli in avanti ma la girata di Stanco su assist di Pigozzi è debole e facile preda di Borges. Salva il risultato Venturelli al 39' che in uscita strappa il pallone dai piedi di Totaro. Nella ripresa partono forte gli ospiti che con Saccani vanno vicini al gol al 10' ma risolve tutto Borges che mette in angolo.

Due minuti più tardi Venturelli disinnesca la conclusione da fuori area da Pastorelli. L'occasione più grande capita al minuto 17 del secondo tempo sui piedi di Pigozzi che a tu per tu con Borges spara alto, bella incursione di Gargano che poi serve all'indietro l'accorrente compagno. Un punto a testa quindi per inaugurare il campionato di Agazzanese e Terre di Castelli.