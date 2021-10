Athletic Carpi: esonerato Bagatti, il nuovo allenatore è Gallicchio

E’ stato esonerato dopo il pareggio dell’ottava giornata in casa del Progresso l’allenatore del Carpi, mister Bagatti. I risultati altalenanti non hanno convinto l’ambiente nonostante i biancorossi siano nella metà alta della classifica ad un solo punto dalla zona Play Off. Al posto di Bagatti è stato annunciato in serata il nome del nuovo allenatore che sarà Claudio Gallicchio, comincerà gli allenamenti con la squadra domani mattina in vista del match in programma domenica al ‘Cabassi’ contro il Mezzolara. L’ex attaccante aveva giocato una stagione a Carpi a metà degli anni novanta e da allora era rimasto a vivere in città.