Promozione, Girone C: Castelnuovo sorpassato da Cavezzo e Ganaceto

Torna in campo La Pieve Nonantola e torna a vincere mantenendo la testa della classifica grazie ai tre punti conquistati con un poker contro il fanalino di coda Persiceto. Vittoria netta anche del Cavezzo che nell’anticipo batte per 5-0 la Solierese e si porta al secondo posto in classifica sorpassando il Castelnuovo che è uscito sconfitto dalla trasferta contro il Fiorano che con grande determinazione è riuscito ad avvicinarsi alla sestultima. Anche il Ganaceto rimane al secondo posto con 13 punti grazie alla vittoria in trasferta contro la Virtus Camposanto che non lascia la metà della classifica. Viene sorpassato il Polinago che ha perso in casa contro la Quarantolese, ora pari in classifica a 11 punti. Il derby tra le ferraresi Casumaro e Centese è terminato 1-1.