Cittadella Vis Modena - Virtus Castelfranco 1 - 2 | Vincono i biancogialli, niente play off per il Citta

Niente da fare per il Cittadella che anche al termine di questa stagione vede sfumare la possibilità della promozione e lascia il posto all’Agazzanese per andare a giocarsi i play off. La strada era già stata compromessa dopo la scorsa partita quando la sconfitta del Citta aveva permesso il sorpasso dei piacentini che oggi hanno vinto con un perentorio 7-1 in casa dell’Arcetana rendendo vano qualsiasi tentativo dei modenesi.

In ogni caso il derby casalingo contro la Virtus Castelfranco è andato agli ospiti che hanno giocato un’ottima partita chiudendo per 2-1. L’avvio è stato buono per i biancogialli che si sono portati subito all’attacco trovando il vantaggio al 21’ con un filtrante di Mantovani per Bertetti che, a tu per tu con Chiossi, non ha sbagliato. Pochi minuti più tardi, al 31’, è arrivato anche il raddoppio con Cuoghi in tap in su tiro di Posponi respinto da Chiossi.

Prima dell’intervallo (43’) poi è arrivata la reazione del Citta ha trovato il gol per riaprire la partita con il solito Falanelli. Nella ripresa però una partita vigile del Castelfranco è bastata per contenere un Cittadella forse anche frustrato dalle notizie arrivate dal campo dell’Arcetana.