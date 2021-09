Gara pazza al ‘Biavati’ tra Corticella e Castelvetro. Dopo appena cinque minuti Zironi lascia i compagni in inferiorità numerica per doppia ammonizione in pochissimi istanti a causa delle proteste. Cominciano i problemi per i modenesi che non riescono a rimettersi in sesto con l’uomo in meno. Al 29’ il Corticella ne approfitta conquistando un rigore che Girotti trasforma senza difficoltà. Nel finale del primo tempo viene espulso anche Magli tra i padroni di casa e la parità numerica è ristabilita. Nella ripresa entra meglio in campo la squadra di Cattani che è irriconoscibile e sembra caricata a molla, tanto che nel giro di venti minuti segna tre gol, tutti firmati da Scarlata. Sembra mettersi bene ora per gli ospiti, ma i padroni di casa ci credono e all’81’ la riaprono con Oubakent per poi trovare il pareggio al 90’ con Chmangui per il grande rammarico del Castelvetro.