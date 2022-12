Eccellenza, Girone A: big match tra Virtus e Citta

Dopo l’infrasettimanale dell’8 dicembre, torna in campo domani il Girone A di Eccellenza, con tanti match interessanti. I fari sono tutti puntati su Virtus Castelfranco-Cittadella Vis Modena, big match di giornata tra capolista e quarta in classifica distanti solo quattro punti.

Le seconde a pari punti, ovvero Agazzanese e Borgo San Donnino, saranno invece rispettivamente impegnate in casa contro l’Arcetana e in trasferta a Sasso Marconi. Il Colorno vorrà rialzarsi subito giocando in casa contro il Rolo, mentre la Piccardo ospiterà una Vignolese reduce da una bella vittoria in ottica salvezza.

Scontro fondamentale per la Modenese che dopo essere uscita per la prima volta dalla zona play out, vorrà confermarsi in casa nello scontro diretto contro il Castellana Fontana. Incredibilmente sarà scontro diretto anche tra Nibbiano&Valtidone e Boretto, entrambe nella zona rossa della classifica. Il Real Formigine vorrà subito rialzarsi dopo la sconfitta nel derby di Vignola e ospiterà il Campagnola.

Il Castelvetro sarà invece di scena in casa dell’Anzolavino e dovrà fare attenzione a non farsi risucchiare dai play out; infine la Fidentina cercherà punti salvezza importanti in casa contro un’ottima La Pieve Nonantola.