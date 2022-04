Eccellenza, Girone B: il San Felice cerca di mantenere il quintultimo posto nel derby contro la Vignolese

A tre giornate dalla fine è ormai deciso il destino delle modenesi del Girone B di Eccellenza. L’unica ad avere ancora qualcosa da chiedere al campionato è il San Felice che deve provare a rimanere al quintultimo posto per avere qualche vantaggio nella fase dei play out; domani i giallorossi giocheranno il derby in casa della Vignolese che è già abbondantemente salva e che domenica scorsa ha perso con un netto 5-0 in casa della Copparese.

Quest’ultima giocherà domani contro il Castelvetro che ha ottenuto la salvezza proprio nel turno scorso. Infine la Virtus Castelfranco giocherà in casa contro il Granamica per cercare un buon piazzamento, non potendo più raggiungere le prime due posizioni. Sugli altri campi si giocheranno Anzolavino-Medicina Fossatone, Argentana-Corticella, Castenaso-Masi Torello Voghiera e Vadese Sole Luna-Sant’Agostino.