Modena - Imolese, probabili formazioni | Torna Armellino a centrocampo, dubbi in attacco

Terzultima gara di campionato per i canarini che potrebbero già oggi dare il via ai festeggiamenti nel caso in cui dovessero vincere e la Reggiana dovesse perdere in casa della Fermana. Le partite saranno in contemporanea alle 17.30 e il ‘Braglia’ si è preparato con il pubblico delle grandi occasioni, Curva Montagnani esaurita e grande entusiasmo. Inoltre a iniziò partita il presidente Rivetti offrirà una birra a tutti i maggiorenni presenti e un’altra bevanda a chi non vorrà la birra. In campo la formazione non sarà tanto diversa dalle ultime uscite, con Ciofani e Pergreffi che tornano in difesa, mentre a centrocampo può rientrare Armellino che era uscito per precauzione dopo un fastidio avvertito nel primo tempo del match contro la Pistoiese. Longo, Bonfanti e Ogunseye sono sempre pronti ad entrare a partita in corso, mentre dal primo minuto ci sarà Minesso davanti a Tremolada e Mosti. Tra gli ospiti sarà assente in difesa Angeli e al suo posto è pronto Lia. Mister Fontana schiererà un 4-3-3 con Rinaldi e Vona al centro della difesa e Liviero sulla fascia sinistra. In mediana pronto D’Alena affiancato da Lombardi e Benedetti, mentre il tridente sarà formato da Padovan, Belloni e Romano.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Gerli, Scarsella, Armellino; Mosti, Tremolada; Minesso.

IMOLESE (4-3-3): Rossi; Lia, Rinaldi, Vona, Liviero; Lombardi, D’Alena, Benedetti; Padovan, Belloni, Romano.