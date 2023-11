Mezzolara - Carpi 0-4 | Biancorossi, quattro calci alla crisi

Il Carpi non sbaglia la partita che non poteva assolutamente sbagliare, vincendo nettamente (0-4) a Molinella contro il malcapitato Mezzolara, giunto alla quinta sconfitta di fila. I budriesi restano in crisi, mentre la squadra di Serpini torna a sorridere dopo una settimana nerissima, rimanendo aggrappata con le unghie e con i denti al "treno" delle prime. Certo, il Ravenna è lontano (+6), ma intanto i tre punti colti quest'oggi avevano un peso fondamentale nell'economia della stagione biancorossa.

Non bastano, ovviamente, per far suonare di nuovo la grancassa delle ambizioni, ma intanto stoppano il malessere e ricominciano a riempire il serbatoio dell'autostima in vista del match casalingo di domenica prossima contro l'Aglianese degli ex Marcellusi e Bocalon.

La partita

Parte fortissimo il Carpi, animato da una forte determinazione e per nulla frenato da un terreno pesante e in condizioni disastrose. Niente imbucate, zero palleggi, solo palle lunghe e vedere l'effetto che fa su un autentico campo di battaglia. Tuttavia arriva subito il vantaggio, neanche tre giri di lancette, un tiro di Saporetti viene sporcato da De Meio, il portiere di casa viene disorientato dalla deviazione e nulla può. Il Mezzolara ci prova un paio di volte a mettere paura al rientrante Rinaldini, ma la difesa biancorossa tiene e lo farà fino al termine, seconda volta in stagione senza subire gol (unico precedente, 1 ottobre a Pistoia). Nel finale di tempo Saporetti sfiora la doppietta, cogliendo la parte alta della traversa. Si va al riposo sullo 0-1.

Partenza sprint dei biancorossi anche nella seconda parte, con una clamorosa traversa di Sall, pescato tutto solo da un traversone di Saporetti dopo una manciata di secondi. Il raddoppio è dietro l'angolo, al 6' è lo stesso Sall a farsi trovare pronto su una respinta di un difensore di casa su tiro del solito Saporetti. Dopo qualche brivido ecco puntuale lo 0-3 che di fatto chiude il match. Bravo Verza a tramutare in gol il corner di D'Orsi.

Mezzolara in 10 (rosso a D'Agata, secondo giallo) e Carpi a nozze. Sall è sempre nel posto giusto al momento giusto, ribadendo in gol una respinta di Malagoli su pregevole girata di Mandelli. La squadra di Serpini va anche vicina allo 0-5 nei minuti di recupero.