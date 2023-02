Modena - Genoa 2 - 2, le pagelle | Ancora grande Falcinelli, bene Poli

Squadra in casa

Squadra in casa Modena

Ecco le pagelle di Modena-Genoa 2-2:

MODENA (4-3-2-1): Gagno 6; Oukhadda 7, Cittadini 6 (21′ Silvestri 6.5), Pergreffi 6, Ponsi 6.5; Magnino 6.5, Gerli 6, Poli 7.5 (61′ Ionita s.v.); Tremolada 7 (61′ Coppolaro s.v.), Falcinelli 7.5 (82′ Armellino s.v.); Strizzolo 7 (61′ Bonfanti s.v.).

GENOA (4-3-2-1): Martinez 6; Sabelli 6 (82′ Jagiello s.v.), Bani 7, Dragusin 6.5, Boci 6 (39′ Criscito 6.5); Sturaro 6.5 (66′ Yalcin s.v.), Badelj 6.5, Frendrup 7; Aramu 6.5, Gudmundsson 7.5 (82′ Dragus s.v.); Puscas 5.5 (66′ Coda s.v.).

MIGLIORI TODAY

OUKHADDA 7 - Solitamente le espulsioni tolgono qualche punto, oggi invece il fallo da rosso di Oukhadda è da premiare. Si immola per la causa e salva un gol praticamente fatto. Fino a quando rimane in campo è incontenibile e attentissimo in difesa.

POLI 7.5 - Da una sua giocata nasce la rete del pareggio. E’ sicuro in campo, affronta gli avversari senza timore e trascina la squadra anche nei momenti di difficoltà.

FALCINELLI 7.5 - Insostituibile. Fa reparto da solo. Prende botte e ne dà senza riserva. Sempre più leader di questo Modena.