Modenese - Nibbiano&Valtidone 2 - 2 | I gialloblù sbagliano, poi recuperano

Tante emozioni nel match salvezza tra Modenese e Nibbiano Valtidone. Parte equilibrato lo scontro diretto e le due squadre sono attente a non subire gol. La prima occasione da rete è sui piedi di Grasso che, dopo aver scartato due difensori gialloblù in area di rigore, conclude di poco a lato. Pochi minuti dopo, al 31’, arriva il vantaggio dei gialloblù: Lo Bello tira in porta dopo una bella azione e trova le mani di Porcari.

L’arbitro non ha dubbi e concede il calcio di rigore: sul dischetto si presenta Capasso che trova l’angolino alto e porta avanti i suoi. Dieci minuti dopo però arriva il pareggio: al 41’ Grasso entra in area, arriva sul fondo e serve Minasola che trafigge Ferrari. Il portiere della Modenese si rende protagonista, due minuti più tardi, di un clamoroso errore: lo scarico all’indietro di Baldini è dentro lo specchio della porta, la palla passa sotto al piede del portiere di casa e finisce in rete. Si va negli spogliatoi sul di 2-1 a favore del Nibbiano.

Nonostante il colpo subito, la Modenese reagisce e trova la rete del pareggio ad inizio ripresa quando, al 51’, Tardini trova una bella combinazione con Lo Bello e Silipo, poi supera Murriero con un preciso pallonetto. La partita prosegue con le squadre sempre più lunghe e numerosi contropiedi da entrambe le parti. L’occasione più nitida è per Grasso che, a tu per tu con Ferrari, conclude di potenza ma leggermente sopra la traversa e il finale è 2-2.