Nibbiano&Valtidone - Cittadella Vis Modena 1 - 1 | Grasso risponde a Luca Esposito

Pareggio per 1-1 del Cittadella sul campo del Nibbiano&Valtidone. La partita si è giocata a Piacenza a causa di copiose nevicate che hanno colpito il paese in provincia. Partono meglio gli uomini di Cattani. Alan Vernia ci prova da calcio piazzato, sfera sulla barriera. Sulla ribattuta ci riprova il centrocampista, Murriero si accartoccia e devia in angolo. E’ Ridolfi ad avere la palla gol sui piedi, ma calcia altissimo. Il primo tempo termina a reti bianche.

Nel secondo tempo il Citta si porta subito in avanti. C’è poi un fallo nell’area del Nibbiano e il direttore di gara indica il dischetto: si presenta dagli undici metri Luca Esposito che batte e trasforma. La squadra di casa reagisce e trova il pareggio con Grasso che insacca di testa a porta sguarnita. Ancora i padroni di casa in avanti, Minasola ci prova, palla di poco out.

Miracolo poi di Murriero su Falanelli. Brivido per i giocatori del Citta quando Grasso si trova sui piedi la palla della vittoria, ma la conclusione è di poco a lato. La squadra di Cattani termina la contesa in dieci per un infortunio a Veneri e la fine dei cambi a disposizione.