Pistoiese - Modena 1 - 0 | I canarini attaccano per 90', ma non trovano il gol

Arriva una sconfitta per i canarini che provano in tutti i modi a recuperare dopo lo svantaggio iniziale, ma trovano un Seculin in grande giornata e una difesa veramente chiusa, anche se in alcuni frangenti i gialloblù sarebbero potuti essere più precisi e meno frettolosi. Il risultato della Reggiana rende meno amara la giornata dei canarini che rimangono davanti di quattro punti approfittando del 2-2 agguantato in casa dal Viterbo contro i granata.

Il MATCH - Partita accesa e combattuta fin dai primi minuti, con il tentativo dei padroni di casa che arriva già al 1’ con Moretti di testa, ma la palla finisce sopra alla traversa. Risponde il Modena con Armellino che impegna Seculin, bravo a rifugiarsi in angolo. Continua con un botta e risposta che vede i gialloblù più pericolosi la partita che vale la quartultima giornata di campionato, ma al 22’ a sorpresa la Pistoiese trova un gol fortunato con un rimpallo che favorisce Bocic, veloce a calciare in rete. E’ solo Modena poi: Oukhadda va in rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco molto dubbio. Al 28’ Scarsella sfiora il palo, poi Tesser è obbligato a inserire Magnino per l’infortunato Armellino al 30’. Ci prova poi in tutti i modi la squadra ospite che trova però la difesa di casa molto attenta e un Seculin in giornata che para tutto. In particolare al 37’ è Silvestri di testa a mettere alla prova il portiere arancione, mentre al 40’ Vano salva sulla linea un tiro di Scarsella e poco dopo su corner ancora Scarsella di testa prova ad entrare nella lista dei marcatori, ma da buona posizione schiaccia troppo il pallone che esce sopra alla traversa. L’unica altra occasione per i padroni di casa nel primo tempo è per Vano che in contropiede arriva solo davanti a Gagno, ma calcia sopra alla traversa. Parte forte la Pistoiese nella ripresa e sfiora subito il raddoppio, poi è il Modena a provarci ancora al 54’ con Azzi che calcia dl limite e ancora Seculin si supera, poi un minuto più tardi interviene anche sul tiro di Magnino che era stato bravo ad entrare in area. Cambia ora qualcosa Tesser che toglie Scarsella e Mosti per inserire due attaccanti come Bonfanti e Longo scegliendo così un assetto molto offensivo. Ad andare vicino alla rete però è il terzino destro Oukhadda al 60’ quando calcia a giro sul secondo palo dal vertice destro dell’area e sfiora l’incrocio dei pali. Ancora Azzi al 61’ da posizione defilata sfiora il palo opposto. Occasione anche per Longo al 64’ quando si trova un bel pallone sulla testa al limite dell’area piccola, ma colpisce male e non trova lo specchio della porta. Da brividi il contropiede della Pistoiese al 73’ quando Di Massimo fa letteralmente la barba al palo incrociando. Torna in attacco poi il Modena che chiede a gran voce un calcio di rigore per un fallo su Azzi, ma l’arbitro lascia correre. Ultimi due cambi poi per Tesser, dentro anche Ogunseye e Di Paola al posto di Gerli e Minesso. Continua a spingere fino al triplice fischio il Modena, anche se con meno veemenza per la stanchezza dovuta ad una partita giocata a mille sempre in rincorsa. Nel recupero Gagno esce arrivando fino a centrocampo e la Pistoiese prova il tiro con Vano, ma Silvestri salva sulla linea di porta.

PISTOIESE (3-4-1-2): Seculin; Moretti, Portanova, Sottini; Mezzoni (76′ Nica), Folprecht (69′ Pertica), Marcucci, Martina (91’ Venturini); Suciu (92’ Paolini); Vano, Bocic (69′ Di Massimo). A disp.: Pozzi, Crespi, Florentine, Castellano, Basani, Pinzauti; D’Antoni. All.: Alessandrini

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Piacentini, Azzi; Scarsella (56′ Longo), Gerli (75′ Di Paola), Armellino (30′ Magnino); Mosti (56′ Bonfanti), Tremolada; Minesso (75′ Ogunseye). A disp.: Narciso, Ciofani, Renzetti, Duca, Giovannini. All.: Tesser

ARBITRO: sig. Giordano di Novara

RETI: 22′ Bocic

NOTE: ammoniti Bocic, Piacentini, Silvestri, Azzi.