Eccellenza, Cittadella Vis Modena: ecco il calendario del triangolare

Ha preso forma dopo il sorteggio di questa sera il triangolare che vedrà protagonista il Cittadella Vis Modena dopo la vittoria dei Girona A di Eccellenza. La prima gara per gli uomini di Salmi sarà il 4 maggio, quindi riposeranno l’1, e affronteranno la trasferta di Riccione. A seguire, l’8 maggio, i modenesi giocheranno in casa contro il Corticella, per poi riposare l’11 e riprendere il 15, sempre in casa, contro il Riccione e chiudere il 22 con la trasferta di Corticella. Saranno le prime due classificate ad ottenere la promozione in Serie D, mentre la terza passerà alle fasi nazionali. Tutte le gare sono in programma per le 16.30.

Calendario:

04/05/2022 Fya Riccione - Cittadella Vis Modena

08/05/2022 Cittadella Vis Modena - Corticella

15/05/2022 Cittadella Vis Modena - Fya Riccione

22/05/2022 Corticella - Cittadella Vis Modena