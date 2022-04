SuperCoppa, Serie C: il Modena entra il 7 maggio

Serie C

Serie C Girone B

E’ stato sorteggiato il calendario di SuperCoppa di Serie C, il mini torneo che si disputerà tra le tre vincenti dei gironi, ovvero Modena, Bari e SudTirol. La prima partita, in programma sabato 30 aprile alle 16,30 sarà disputata al San Nicola tra i biancorossi e gli altoatesini. Nella seconda partita entrerà il Modena (7 maggio) che giocherà contro la perdente o, in caso di pareggio, quella che nella prima giornata è stata la squadra ospitante: se fosse il Bari si giocherebbe al ‘Braglia’, se fosse invece il SudTirol si giocherebbe al ‘Druso’, rimandando la partita casalinga con i pugliesi al 14 maggio. Di seguito il regolamento completo:

Nel “Girone a 3”, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine della Competizione, si terrà conto nell’ordine:

a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”;

b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”;

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”.

Qualora, all’esito dell’applicazione dei criteri di cui sopra permanga una situazione di parità, la rispettiva posizione in classifica sarà determinata tramite sorteggio.

La squadra classificata al primo posto del “Girone a 3” sarà proclamata vincitrice della Supercoppa Serie C 2021- 2022 e Le sarà assegnato il relativo Trofeo.