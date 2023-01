Milan - Sassuolo, probabili formazioni | Torna Consigli in porta, dubbio a centrocampo

Lunch match per il Sassuolo che domani alle 12.30 è atteso a San Siro per sfidare un Milan in leggera crisi. Anche i neroverdi però devono cercare di tornare ad una vittoria che manca ormai da otto partite.

QUI MILAN - Problemi di formazione per mister Pioli che dovrà fare a meno di Maignan e Tomori infortunati, mentre Bennacer è squalificato. Non sono al massimo della forma poi Calabria, Kjaer e Theo. La svolta potrebbe essere quella del modulo 4-2-3-1, con Tonali e Krunic in mediana, mentre Origi sarà sostenuto da Saelemaekers, De Ketelaere e Leao.

QUI SASSUOLO - Pensa ancora al 4-2-3-1 anche mister Dionisi con Consigli che torna in porta dopo un infortunio. La difesa non avrà grandi variazioni, mentre in mediana ci saranno i soliti Frattesi e Lopez, torna in panchina Obiang. Berardi, Traorè e Laurientè saranno ancora alle spalle di Defrel.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Origi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Traorè, Laurientè; Defrel.