Modena - Gubbio, probabili formazioni | Ogunseye in panchina, di nuovo fuori Bonfanti

Non trova pace Tesser che, dopo aver recuperato alcuni giocatori, si trova già ad affrontare l’assenza di altri. Rientrano infatti Ingegneri, Mosti ed Ogunseye che partiranno dalla panchina ma sono a tutti gli effetti a disposizione; rimangono ancora indisponibili Pergreffi, Silvestri e Giovannini a cui si aggiungono anche Duca e Bonfanti che si sono fatti male nel match di domenica scorsa contro l’Imolese. In difesa quindi confermato Ciofani al centro con Baroni, mentre sulle fasce ci saranno Ponsi e Azzi. Non si tocca il centrocampo con Gerli, Scarsella e Armellino che stanno facendo benissimo, mentre in attacco al fianco di Tremolada potrebbe esserci Di Paola dal primo minuto dietro a Minesso unica punta. Per quanto riguarda gli ospiti, mister Torrente dovrebbe proporre un 4-3-3 con Oukhadda e Bonini terzini, mentre Signorini e Redolfi saranno al centro della difesa. A centrocampo out D’Amico, il reparto sarà formato da Malaccari, Cittadino e Bulevardi, mentre in attacco Serao rientra ma va in panchina pronto ad entrare, così come l’ex Mangni, e in campo il tridente titolare sarà formato da Arena, Fantacci e Spalluto.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno, Ponsi, Ciofani, Baroni, Azzi; Gerli, Scarsella, Armellino; Di Paola (Castiglia), Tremolada; Minesso.

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti, Oukhadda, Signorini, Redolfi, Bonini; Malaccari, Cittadino, Bulevardi; Arena, Fantacci, Spalluto.