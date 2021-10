Olbia - Modena, probabili formazioni | Confermato Mosti sulla trequarti, Marotta parte dalla panchina

Il Modena torna in campo oggi alle 14,30 per sfidare l’Olbia con l’entusiasmo per la bella vittoria infrasettimanale contro il Pescara. I canarini dovranno ancora rinunciare a Duca, Ingegneri e Bonfanti. In attacco confermato Ogunseye che farà coppia con Minesso, mentre Marotta non è ancora al meglio e partirà dalla panchina. Sulla trequarti confermato Mosti, mentre sulle fasce ci saranno ancora Azzi e Renzetti. Al centro della difesa insieme a Pergreffi ancora spazio a Silvestri. Tra i padroni di casa saranno assenti Arboleda, Pinna e Belloni. Nella difesa a quattro ci saranno Brignani ed Emerson al centro, con Pisano e Travaglini al lati. Centrocampo formato da Lella, Giandonato e Chierico con Biancu sulla trequarti alle spalle di Ragatzu e Udoh.

PROBABILI FORMAZIONI

OLBIA (4-3-1-2): Ciocci; Pisano, Brignani, Emerson, Travaglini; Lella, Giandonato, Chierico; Biancu; Ragatzu, Udoh.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Azzi, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Di Paola; Mosti; Ogunseye, Minesso.