Sampdoria - Sassuolo, probabili formazioni | Out Frattesi, dubbio Berardi

Penultimo atto di questa stagione di Serie A per il Sassuolo che giocherà nell’anticipo del venerdì sera in casa della Sampdoria già retrocessa e in pieno caos dal punto di vista societario.

QUI SAMPDORIA - Assente Gunter per squalifica, pronto Amione insieme a Zanoli e Nuytinck nella difesa a tre. Sugli esterni confermati Leris e Augello, mentre in mediana ci saranno Rincon e Winks. Sulla trequarti l’ex Djuricic sarà alle spalle di Gabbiadini e Quagliarella.

QUI SASSUOLO - Assente Frattesi che non sarà convocato probabilmente per le voci di mercato che già cominciano a circolare attorno a lui. Berardi invece potrebbe esserci insieme a Bajrami con uno tra Pinamonti e Defrel al centro dell’attacco. A centrocampo invece spazio a Thorstvedt con Lopez ed Henrique.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella. All. Stankovic.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Rogerio, Ferrari, Erlic, Toljan; Thorstvedt, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami. All. Dionisi.