Sassuolo - Juventus, probabili formazioni | Dubbio Berardi, Defrel è pronto

Posticipo delle 18 per il Sassuolo che ospiterà la Juventus al ‘Mapei Stadium’ domani, domenica 16 aprile. I neroverdi arrivano dalla sconfitta dal sapore di beffa contro l’Hellas Verona, mentre i bianconeri sono in piena fase Europa League.

QUI SASSUOLO - Potrebbe non essere del match Domenico Berardi che ha ancora un problema all’adduttore; al suo posto sarebbe già pronto Defrel sulla trequarti insieme ad Henrique e Laurientè, alle spalle di Pinamonti. Confermata la coppia Erlic-Tressoldi al centro della difesa, come come Frattesi-Lopez in mediana.

QUI JUVENTUS - Dovrebbe esserci Perin tra i pali, con Allegri che pensa ad un minimo di turnover dovendo pensare anche agli impegni di Europa League. Nella difesa a tre ci saranno Gatti, Bremer e Danilo, davanti a loro Paredes affiancato da Fagioli e Rabiot, con Cuadrado e Costi sulle fasce. Vlahovic e Kean saranno nel tandem d’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez; Defrel, Henrique, Laurientè; Pinamonti.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean.