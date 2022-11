Promozione, Girone C: i blues passano in casa degli orange

Ancora una sconfitta per la CDR che perde in casa contro i blues del Castelnuovo. A sbloccare il risultato è stato Lissoufi al 36’ per gli ospiti, poi un minuto più tardi gli orange hanno trova il pareggio con Panzanato; nella ripresa Bosi ha poi riportato avanti il Castelnuovo e Carbone ha chiuso il risultato al 77’. Vittoria importante per l’Atletico SPM in casa contro X Martiri: a segno Romagnoli al 19’ e Lotti all’83’ per il 2-0 finale.

Nel derby tra Quarantolese e Virtus Camposanto, ad avere la meglio sono stati gli ospiti che sono passati di misura con la rete di Montorsi all’80’. Vittoria invece per il San Felice nel terzo derby di giornata contro il Cavezzo: a decidere l’incontro è stato Ndrejai. Sugli altri campi è finito 2-2 il big match tra Zola Predosa e Faro Coop, MSP e Fossolo hanno chiuso sull’1-3, mentre a Casumaro è stato il Trebbo ad uscire vincente di misura; infine la Vadese Sole Luna ha vinto in casa per 2-1 contro il Porretta.