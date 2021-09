Vince ancora la Quarantolese che sale a quota sei punti in classifica dopo la vittoria nella prima di campionato contro l’Atletico SPM. La partita, rimasta aperta fino all’ultimo, è stata vinta dai modenesi grazie alla rete all’88’ di Pedrazzoli che non lascia il tempo agli avversari di organizzarsi per provare a recuperare. Al 94’ arriva anche un’espulsione per la Centese che perde proprio negli istanti finali Hoxha.