Serie A femminile, Sassuolo - Roma 0 - 3 | Brutta caduta per le ragazze di Piovani

Brutta sconfitta per le ragazze di Piovani che in casa hanno subito la veemenza delle giallorosse. Ad alzare i ritmi sono subito le ospiti, ma la prima occasione è per il Sassuolo con Clelland che non trova però lo specchio della porta. Continua a fare possesso e a cercare spazi la Roma, ma il Sassuolo per quasi tutto il primo tempo riesce a chiudersi bene: al 44’ però arriva il vantaggio delle capitoline con Lazaro che riceve un assist rasoterra di Di Guglielmo e lo gira bene in rete.

A pochi secondi dall’intervallo è un brutto colpo per le padrone di casa che non riescono nella ripresa a organizzarsi per cercare buone occasioni per il pareggio, così al 72’ arriva il raddoppio della Roma con Glionna che salta tra avversarie in area e poi sul tiro trova una deviazione vincente che non lascia scampo a Lemey. Il Sassuolo non si abbatte e continua a cercare la rete, ma al 94’ ancora Glionna chiude definitivamente il risultato con una doppietta personale.