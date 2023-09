Terre di Castelli - Correggese 1 - 0 | La decide un rigore al 90'

Bella vittoria della nuova società Terre di Castelli tra le mura di casa contro la Correggese. Le due squadre mostrano i muscoli e provano a superarsi con qualità ed organizzazione. Complessivamente meglio la squadra di casa che raccoglie nel finale una meritata vittoria. Parte forte la Correggese che nei primi 10’ mette in evidenza le qualità dei suoi migliori uomini pur senza creare occasioni.

Terre di Castelli controlla e sale in cattedra col passere dei minuti mantenendo il predominio territoriale per tutto il primo tempo. Spina nel fianco della squadra ospite è Luca Esposito che in almeno tre circostanze si trova a puntare il suo difensore all’interno dell’area di rigore seminando il panico tra i difensori ospiti. L’occasione migliore però capita sui piedi di Pampaloni che al 20’ si aggiusta la sfera da 20 metri e scarica in porta di sinistro trovando una super parata di Cipriani.

In pieno recupero l’unica palla gol della Correggese con Luppi che dopo un rimpallo in area si ritrova la palla sul sinistro ma spreca malamente. Secondo tempo in fotocopia con la Correggese che parte forte ma esaurisce presto la verve e lascia campo al Terre di Castelli che arriva spesso nella trequarti avversaria ma senza riuscire a creare vere palle gol. Al 69’ Pigozzi calcia una punizione da 20 metri concessa per fallo su Stanco e sfiora il sette alla sinistra di Cipriani.

Al 90’ si sblocca la partita: la squadra di casa spinge e, dopo un’azione prolungata, Iori serve a Saccani la palla da spingere in porta ma questi viene travolto sulla linea da due difensori. Rigore ineccepibile che Scarlata trasforma spiazzando Cipriani. Niente da segnalare negli ultimi 5’ di recupero nei quali la squadra di casa controlla senza problemi.