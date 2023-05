Calcio, Sassuolo: l'Under 18 batte il Napoli e vola alla Final Four

Continuano le grandi soddisfazione per il settore giovanile neroverde. Dopo quello della Primavera di Emiliano Bigica, qualificata alla Fase Finale per il titolo tricolore, arriva un altro importante obiettivo: l’Under 18 di Francesco Pedone batte 2-0 il Napoli al Mapei Football Center e conquista l’accesso alla Final Four che metterà in palio il titolo di Campione d’Italia. Nel 2-0 ai partenopei decidono un autorete e il gol di Okojie.

Il Sassuolo conclude cosi al 2° posto del Girone A la regular season alle spalle della Roma, nel girone B passano Inter e Spal. Gli abbinamenti delle semifinali che si giocheranno domenica 11 giugno: Inter-Sassuolo e Roma-Spal, la finalissima si giocherà martedì 13 giugno. Ancora da definire le sedi delle tre partite.