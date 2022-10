Virtus Castelfranco - Real Formigine 4 - 1 | I biancogialli non ne sbagliano una e vincono anche il derby coi verdeblù

E’ uno schiacciasassi la Virtus Castelfranco che trova la sesta vittoria consecutiva in sei turni di campionato disputati fino ad ora e rimane in vetta solitaria in classifica. A farne le spese questo pomeriggio è stato il Real Formigine che non è riuscito a imporsi contro i biancogialli. Servono due miracoli di Di Gennaro per i tenere in vita i verdeblù nei primi minuti su Bertetti e Nait, ma al 22’ il portiere non può fare niente su Zito che porta in vantaggio i suoi.

Il raddoppio arriva al 38’ quando Zito calcia una bella punizione e trova la testa di Caesar che manda in rete. Nella ripresa i padroni di casa controllano e cercano di chiudere il match, trovando il tris all’80’ con Palmiero. Due minuti più tardi prova a riaprirla il Real Formigine che va a segno con Ashong, ma al 90’ Assouan trova un bellissimo cross per Glorioso che cala infine il poker.