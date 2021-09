Pareggio tra Arcetana e SanMichelese con le due squadre che si rincorrono tra primo e secondo tempo. A sbloccare il risultato è Saccani dopo appena cinque minuti di gara, con i pronostici che si mettono in favore dei modenesi. A metà della prima frazione di gioco arriva però il pareggio dei padroni di casa che al 25’ vanno in rete con Bernabei. Tutto da rifare per i sassolesi che solo sei minuti più tardi subiscono ancora un rete per la doppietta di Bernabei con l’Arcetana che riesce a ribaltare il risultato. Nella ripresa entra bene però la SanMichelese che al 50’ trova subito il pareggio con Merli. Le due squadre combattono poi fino al 90’ ma nessuna delle due riesce a spuntarla.