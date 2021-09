Serie A Femminile, Milan - Sassuolo 0 - 2 | Le neroverdi non si fermano più

Quarta vittoria consecutiva per le ragazze del Sassuolo che vincono anche in casa del Milan, lasciandolo indietro in classifica

Inarrestabili le neroverdi di Piovani che vincono anche il big match contro il Milan, staccando così le rossonere in classifica. A partire meglio sono state le ragazze del Milan che hanno provato subito a schiacciare le avversarie, poi al 16’ il risultato è stato sbloccato dalle ospiti quando Cantore ha pescato Dubcova in area e quest’ultima dopo un bel controllo a battuto Giuliani di sinistro. Prova a reagire la squadra di Ganz, ma al 32’ è ancora il Sassuolo ad avere una grande occasione: contropiede delle neroverdi e poi ancora Cantore per Dubcova che di testa colpisce la traversa. Il primo tempo termina col vantaggio ospite e con Clelland e compagne che cercano di controllare, sbagliando il meno possibile. Nella ripresa poi arriva solo dopo 10’ il raddoppio che chiude il risultato. Questa volta è Dongus a segnare di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il cross arriva ancora una volta da Cantore. Colpisce poi una traversa anche il Milan poco dopo con il colpo di testa di Stapelfeldt. Le rossonere coi cambi provano a dare una scossa e a trasformarsi in versione super offensiva, ma non c’è niente da fare, a conquistare i tre punti è il Sassuolo che rimane in testa alla classifica insieme alla Juventus, in attesa di Inter-Roma che, in programma domani, è stata posticipata a data da destinarsi a causa di un focolaio Covid tra le nerazzurre.

MILAN (3-4-2-1): Giuliani; Agard, Fusetti (59′ Arnadottir), Codina; Bergamaschi, Grimshaw (46′ Jane), Adami (73′ Longo), Tucceri (73′ Andersen); Boquete, Thomas (59′ Stapelfeld); Giacinti. A disp.: Fedele, Rizza, Morleo, Cortesi. All.: Ganz.

SASSUOLO (4-3-3): Lemey; Philtjens, Dongus, Filangeri, Parisi (82′ Benoit); Mihashi, Tomaselli (76′ Orsi), Dubcova; Santoro, Cantore (87′ Ferrato), Clelland (82′ Brignoli). A disp.: Da Canal, Pellinghelli, Cambiaghi, Binini, Lauria. All.: Piovani.

ARBITRO: Bitonti

RETI: 16′ Dubcova, 56′ Dongus

NOTE: ammonite Tommaselli, Codina, Philtjens.