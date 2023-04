Arcetana - Real Formigine 3 - 0 | Verdeblù sottotono cedono in casa dei reggiani

Sconfitta netta per il Real Formigine in casa dell’Arcetana che lotta per poter prendere parte ai play out e che raggiunge, con i tre punti di oggi, il Boretto il quartultima posizione. Al secondo minuti di gara i reggiani passano già in vantaggio con Ouattara e quattro minuti più tardi arriva il raddoppio firmato da Davitti. Avvio shock a cui i verdeblù non riescono a reagire, così al 31’ arriva anche il tris firmato da Bernabei e la partita è di fatto già chiusa.