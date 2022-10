Ascoli - Modena 1 - 2, le pagelle | Determinanti Falcinelli e Gerli, bene Diaw

Ecco le pagelle di Ascoli-Modena 1-2:

ASCOLI (3-5-2): Guarna 6; Bellusci 4, Botteghin 6.5, Quaranta 6; Falzerano 6 (54′ Adjapong s.v.), Collocolo 6, Buchel 6.5, Caligara 6 (66′ Ciciretti s.v.), Falasco 6 (54′ Salvi s.v.); Dionisi 7.5 (66′ Mendes s.v.), Gondo 5.5 (76′ Lungoyi s.v.).

MODENA (4-3-2-1): Gagno 6; Coppolaro 6.5 (69′ Oukhadda 6), Pergreffi 6, Silvestri 6.5, Azzi 6; Duca 6 (78′ Mosti s.v.), Gerli 7 (82′ Bonfanti 6.5), Magnino 6; Tremolada 6 (69′ Panada s.v.), Marsura 6 (46′ Falcinelli 7); Diaw 7.

MIGLIORI TODAY

FALCINELLI 7 - Come contro la Ternana, entra dalla panchina e segna l’importantissimo gol del pareggio in un match in cui sembrava che nessun gialloblù potesse riuscire a mettere la palla in rete.

GERLI 7 - La sua giocata a centrocampo vale tutta la partita: recupera un bellissimo pallone e con grande visione di gioco serve subito Falcinelli mettendolo nella condizione di andare in rete.