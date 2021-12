Athletic Carpi - Ravenna 5 - 5 | Giostra del gol al 'Cabassi'

Punteggio d'altri tempi al "Cabassi", oppure da calcetto. Tra Carpi e Ravenna finisce in parità (5-5) una gara spettacolare che non piacerà ai tattici ed ai cultori del calcio difensivo (le disattenzioni non si contano, da entrambe le parti), ma certamente ha riscaldato i cuori degli infreddoliti appassionati presenti. Punteggio decisamente inconsueto, chissà se qualche cultore dei numeri e delle statistiche scovi da qualche parte un precedente. Certo è che è dura non vincere in casa segnando cinque reti, come è quasi impossibile fare risultato avendone incassate altrettante. Il bello del calcio. Al Ravenna, lanciato all'inseguimento della capolista Rimini, non basta una tripletta di Saporetti (ex Correggese due anni fa), il Carpi rimonta sempre fino al pirotecnico finale.

I gol assorbono tutto il racconto del match. Cominciano i romagnoli già al 3' con Guidone, tutto solo in mezzo all'area. Non può fallire. 0-1. Al 7' sinistro di Villanova nell'angolo. 1-1. Ravenna avanti con una conclusione di Saporetti al 22', 1-2. Parità dieci minuti dopo con Borgarello che sfrutta una assist di Boccaccini. 2-2. Ancora romagnoli in avanti, Saporetti al 34' e Podestà al 44' fanno scappare la squadra di Dossena sul 2-4. Nella ripresa ancora spettacolo. Raffini - entrato al 46' - monetizza in gol un traversone di Villanova. È il 18', siamo 3-4. Ma sembra finita due minuti dopo, con Saporetti che indovina l'incrocio. 3-5. Sivilla, al debutto in biancorosso riapre il match già al 24', fino al bolide di Lordkipanidze che ad un minuto dal 45' riporta a galla il Carpi. Quantomeno a questa squadra non manca il carattere nel risalire la china in momenti difficili. Domenica a Rimini contro la capolista si chiude una settimana molto impegnativa per il gruppo a disposizione di Gallicchio.