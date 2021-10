Atletico SPM - Ganaceto 2 - 1 | Cadono i biancoverdi, seconda vittoria consecutiva per i padroni di casa

Partenza lampo per il Ganaceto che al primo minuto di gara passa già in vantaggio con Pastorelli che, sul filo del fuorigioco, parte verso la porta e batte Barbanti con un pallonetto. Gli uomini di Santini allora reagiscono e al 25’ chiedono a gran voce un rigore per un fallo di mano in area, ma l’arbitro lascia giocare. Quella che era sembrata una brutta notizia per i padroni di casa si è poi trasformata in una occasione perché al 41’ Micheli si infortuna e obbliga Santini al primo cambio in favore di Lotti che, tre minuti dopo l’ingresso in campo, dal limite calcia forte di sinistro e la mette sotto l’incrocio dei pali pareggiando i conti. Nella ripresa sono ancora i padroni di casa a fare la partita e al 53’ vanno vicinissimi al raddoppio con Fruggeri che si fa parare per due volte consecutive da Baciocchi. Palo di Iotti al 63’, ma il gol della vittoria arriva poco dopo quando Romagnoli viene atterrato area ed è rigore: sul dischetto va Fruggeri che questa volta batte il portiere avversario. C’è ancora tempo per altre occasioni, in particolare al 91’ quandoil Ganaceto ha la possibilità di pareggiare conquistando un rigore, ma Pulga va al tiro e sbaglia.Vince la sua seconda partita consecutiva la squadra di San Cesario che era partita sottotono; il Ganaceto chiude invece la serie di tre vittorie consecutive

Partenza lampo per il Ganaceto che al primo minuto di gara passa già in vantaggio con Pastorelli che, sul filo del fuorigioco, parte verso la porta e batte Barbanti con un pallonetto. Gli uomini di Santini allora reagiscono e al 25’ chiedono a gran voce un rigore per un fallo di mano in area, ma l’arbitro lascia giocare. Quella che era sembrata una brutta notizia per i padroni di casa si è poi trasformata in una occasione perché al 41’ Micheli si infortuna e obbliga Santini al primo cambio in favore di Lotti che, tre minuti dopo l’ingresso in campo, dal limite calcia forte di sinistro e la mette sotto l’incrocio dei pali pareggiando i conti.

Nella ripresa sono ancora i padroni di casa a fare la partita e al 53’ vanno vicinissimi al raddoppio con Fruggeri che si fa parare per due volte consecutive da Baciocchi. Palo di Iotti al 63’, ma il gol della vittoria arriva poco dopo quando Romagnoli viene atterrato area ed è rigore: sul dischetto va Fruggeri che questa volta batte il portiere avversario. C’è ancora tempo per altre occasioni, in particolare al 91’ quandoil Ganaceto ha la possibilità di pareggiare conquistando un rigore, ma Pulga va al tiro e sbaglia.