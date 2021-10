Eccellenza, Girone B: le modenesi cercano riscatto nella quinta giornata

Castelvetro e San Felice vogliono dimenticare i quattro gol subiti nella scorsa giornata; match abbordabile per Virtus Castelfranco, per la Vignolese arriva la capolista

Parte domani con l’anticipo tra Granamica e Sant’Agostino il quinto turno del Girone B di Eccellenza. C’è voglia di riscatto tra le modenesi, a partire dal Castelvetro che ha subito un sonoro 4-0 contro il Medicina la scorsa giornata e domenica ospiterà tra le mura amiche il Castenaso che ha servito un poker all’Argentana nel quarto turno.

Anche il San Felice deve subito dimenticare i quattro gol subiti dalla Vadese Sole Luna e avrà la possibilità di farlo domenica contro il Medicina per cercare anche i primi punti in classifica. Sarà la Vignolese, dopo lo 0-0 in casa dell’Anzolavino, ad affrontare l’attuale capolista Vadese, mentre la Virtus Castelfranco, anch’essa con uno 0-0 alle spalle contro il Sant’Agostino, ospiterà l’Argentana che ha un bisogno disperato di punti essendo ora a -1 a causa di una penalizzazione per non aver permesso lo svolgimento del match casalingo contro la Vadese. Le altre gare di giornata saranno Copparese-Anzolavino e Corticella-Masi Torello Voghiera.