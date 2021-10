Finisce a reti inviolate il match tra Sant’Agostino e Virtus Castelfranco. I biancogialli giocano bene e fanno più possesso palla rispetto ai ferraresi, ma non riescono a trovare la via del gol. Anche nella ripresa i ragazzi di Conte provano in tutti i modi a conquistare i tre punti, ma il Sant’Agostino è bravo a chiudere tutti gli spazi e a non lasciare la possibilità di andare in gol. Tutto sommato un buon punto conquistato in trasferta per la Virtus Castelfranco.