Atletico SPM - Virtus Camposanto 1 - 1 | Un gol per tempo e due espulsi nel finale

Finisce in parità il match tra Atletico SPM e Virtus Camposanto che rimangono così separate da tre punti in classifica, ancora in lotta per i rispettivi obiettivi. La prima fase della partita non regala grandi emozioni, poi al 20’ Manolescu crossa per Romagnoli che salta in velocità il difensore avversario, dribbla il portiere e deposita in rete portando in vantaggio i padroni di casa.

Si alternano poi le occasioni per le due formazioni e al primo minuto di recupero del primo tempo Mensah colpisce anche un palo per gli ospiti. Appena rientrati in campo per la ripresa Mensah, al 48’, trova il pareggio con un tiro rasoterra da fuori area che sorprende D’Arca. L’Atletico SPM conquista poi un rigore al 71’, ma Manolescu lo calcia fuori di poco.

Si abbassano poi i ritmi e all’88’ Palmieri viene espulso per fallo di gioco lasciando i padroni di casa in inferiorità numerica, ma appena dopo anche Pignatti viene espulso per proteste e la parità numerica è subito ristabilita. Nel derby tra modenesi c’era anche il derby familiare dei fratelli Pizzi, Enrico che ha giocato con la maglia dell’Atletico SPM e Pietro con quella della Virtus Camposanto.