Borgo San Donnino - La Pieve Nonantola 4 - 1 | I granata cadono in casa della capolista

Sconfitta per i granata che provano a riportarsi in partita sul Borgo San Donnino ad inizio ripresa senza riuscirci. E’ il 20’ quando Alfieri viene atterrato in area ed è calcio di rigore: sul dischetto va Delporto che si conferma cecchino e mette a segno l’1-0.

Solo tre minuti più tardi Lorenzani chiude di fatto il match con il raddoppio segnato in seguito ad una bella azione personale che lo porta davanti a Ortensi. Prova a riaprire la contesa la squadra modenese che va vicino alla rete al 28’ con Teggi, ma il tiro è impreciso. Nel finale è ancora il Borgo San Donnino a spingere forte, ,a al riposo si va sul 2-0.

Nella ripresa partono meglio i granata che al 61’ riescono a rimettersi in partita con Lupusor in tap in su una respinta di Monteverdi. Reagisce allora la squadra di casa che non vuole rischiare e al 75’ trova un altro calcio di rigore per fallo su Lorenzani e a battere va ancora Delporto che fa doppietta. Al 93’ c’è tempo anche per il poker firmato da Caniparoli e il finale è 4-1.